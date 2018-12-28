Сотрудники «Мемориала» проведут одиночные пикеты у посольства Польши в поддержку чеченского блогера Абдурахманова

Ему грозит выдворение на родину, при этом власти Чечни имеют к блогеру свои претензии. В «Мемориале» полагают, что в случае депортации Абдурахманова в Россию, Тумсу могут задержать в московском аэропорту и этапировать в Чечню. Там его ждет если не расправа, то как минимум силовое воздействие с попыткой заставить публично каяться. Правозащитники бьют тревогу и предполагают, что этим может не ограничится. Против блогера возбуждено уголовное дело. Его обвинили в том, что он, якобы выехав Сирию, присоединился к «Исламскому государству» (организация запрещена на территории РФ). До 2015-го Тумсу Абдурахманов жил в Грозном и работал заместителем директора в местном учреждении «Электросвязь».

Три года назад он был вынужден покинуть родину из-за конфликта с Исламом Кадыровым, бывшим руководителем администрации главы и правительства Чечни. Тот обратил внимание на форму его бороды. В республике началось давление на его родных и знакомых. После этого Абдурахманов стал активно записывать критические YouTube-ролики с обращениями в адрес чеченских властей на канале «Abu-Saddam Shishani». На канал Абдурахманова подписано свыше ста тысяч человек. Опубликованная запись его разговора блогера с главой чеченского парламента Магомедом Даудовым по прозвищу «Лорд» собрала на сегодня почти 2,5 миллиона просмотров.