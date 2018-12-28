Бизнесмен Пригожин, которого в СМИ называют «поваром Путина», остался организатором новогоднего банкета в Кремле

Компанию, которая этим занималась, хотя и сменили, но она также связана с Пригожиным, это выяснила русская служба BBC. Банкет в Кремле в этом году устроила неизвестная московская фирма МСК. Ей по данным русская службы BBC владеет 22-летний уроженец Алтая. До новогоднего банкета МСК получила без конкурса три контракта с управделами президента. В них в качестве контактного указан один и тот же электронный адрес. А в качестве резервных до недавних пор было два корпоративных адреса в домене concord-moscow.ru. Сайт, как выяснили журналисты, принадлежит компании «Конкорд М» бизнесмена Евгения Пригожина. Именно эта фирма раньше обслуживала новогодний приём у президента.

При вводе домена concord-moscow.ru пользователь попадает на сайт компании «Конкорд Кейтеринг», ей тоже владеет Пригожин. Номер телефона, на который был зарегистрирован электронный адрес, в справочниках указан как контактный номер «Конкорд Кейтеринг». И принадлежит обеим компаниям, подтвердил BBC человек, взявший трубку. Но после запросов журналистов в «Конкорд» и МСК резервные адреса исчезли.

РБК накануне сообщил, что компания Пригожина «Конкорд М» впервые за пять лет не обслуживает новогодний приём в Кремле. По данным издания с 16-го года она стала получать всём меньше контрактов от управления делами президента. Стоимость контракта с фирмой МСК на обслуживание новогоднего приёма в Кремле по оценкам СМИ превышает 13 миллионов рублей.