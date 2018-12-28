Бизнесмен Пригожин, которого в СМИ называют «поваром Путина», остался организатором новогоднего банкета в Кремле
Компанию, которая этим занималась, хотя и сменили, но она также связана с Пригожиным, это выяснила русская служба BBC. Банкет в Кремле в этом году устроила неизвестная московская фирма МСК. Ей по данным русская службы BBC владеет 22-летний уроженец Алтая. До новогоднего банкета МСК получила без конкурса три контракта с управделами президента. В них в качестве контактного указан один и тот же электронный адрес. А в качестве резервных до недавних пор было два корпоративных адреса в домене concord-moscow.ru. Сайт, как выяснили журналисты, принадлежит компании «Конкорд М» бизнесмена Евгения Пригожина. Именно эта фирма раньше обслуживала новогодний приём у президента.
При вводе домена concord-moscow.ru пользователь попадает на сайт компании «Конкорд Кейтеринг», ей тоже владеет Пригожин. Номер телефона, на который был зарегистрирован электронный адрес, в справочниках указан как контактный номер «Конкорд Кейтеринг». И принадлежит обеим компаниям, подтвердил BBC человек, взявший трубку. Но после запросов журналистов в «Конкорд» и МСК резервные адреса исчезли.
РБК накануне сообщил, что компания Пригожина «Конкорд М» впервые за пять лет не обслуживает новогодний приём в Кремле. По данным издания с 16-го года она стала получать всём меньше контрактов от управления делами президента. Стоимость контракта с фирмой МСК на обслуживание новогоднего приёма в Кремле по оценкам СМИ превышает 13 миллионов рублей.
Комментарии13
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begly_ 28 декабря 2018 | 08:10
Жду пригласительную открытку., я же тоже Пригожинский!
А там мне положено: банка варенья, пачка печенья, халва и шоколад плитками...
opiatnovyi63 28 декабря 2018 | 08:17
begly_: Почему с большой буквы?
begly_ 28 декабря 2018 | 08:23
opiatnovyi63:
Это же не обычный рядовой тамада, который устраивает праздник. Это имя хомяки произносят не только в суе.
opiatnovyi63 28 декабря 2018 | 08:14
Незаменимый повар Вождя!
zztop1960 28 декабря 2018 | 08:19
opiatnovyi63: Евгений Викторович Пригожин. 29 ноября 1979 года Куйбышевский суд в Ленинграде приговорил Пригожина к первому условному сроку по статье «кража», а в 1981 году Ждановский суд приговорил его к 12 годам лишения свободы по статьям УК «разбой», «мошенничество», «вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность». Пригожин вовлекал несовершеннолетних в проституцию, за что также был осуждён судом. Из 12 лет Пригожин отсидел в колонии 9.
begly_ 28 декабря 2018 | 08:26
zztop1960:
Вор в законе. А других там и быть не должно.
Вы претендуете на его место?, а сколько лет вы чалились?
yuriykyvich 28 декабря 2018 | 08:33
begly_: Вот только не не надо "воров в Законе" так принижать. Пригожин, не смотря на свои сроки, такого звания, "по воровским понятим" недостоин.
begly_ 28 декабря 2018 | 08:38
yuriykyvich:
Если вы с уважением к ворам в законе, то в чем ваше недовольство?, в том лишь только что Пригожин вам не по масти? Любите воров, их и будете почитать ида обслуживать пожизненно.
selantjy 28 декабря 2018 | 08:25
opiatnovyi63: И что?? Главное, что б Кремль стоял!!! Не шаурмой вокзальной им питаться??!! Чего взъелись то???
vova6_let 28 декабря 2018 | 08:22
Интересный "повар"-во что бы то ни стало ему нужно быть при презике , кормить его самого и его камарилью?! К чему бы это ? Сдается мне, что на новый год нас всех ждет боооольшой "сюрприз".
vertinskiy68 28 декабря 2018 | 08:25
"И когда, ты Борьщев успеваешь и в фонтан прыгать, и на дискотеке драться? " - х/ф "Афоня"
rash 28 декабря 2018 | 08:25
С какой стати путину менять свои кошельки? Раньше не менял и сейчас не будет.
orfeus 28 декабря 2018 | 08:30
Ну и рожа!