Дональд Трамп больше не будет отвечать на вопросы спецпрокурора США о вероятном вмешательстве России в выборы

Дональд Трамп больше не будет отвечать на вопросы спецпрокурора США Роберта Мюллера о вероятном вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году. Об этом сказал в интервью Hill TV адвокат президента Рудольф Джулиани. Он подчеркнул, что глава Белого дома предоставил достаточно информации команде спецпрокурора. Ранее в разговоре с телеканалом Fox News Джулиани говорил, что выступает категорически против личной встречи президента со следователями, так как опасается, что они могут ввести Трампа в заблуждение своими вопросами. При этом юрист заметил, что адвокаты могут сами ответить на дополнительные вопросы команды Мюллера.