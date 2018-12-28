Дональд Трамп больше не будет отвечать на вопросы спецпрокурора США о вероятном вмешательстве России в выборы
Дональд Трамп больше не будет отвечать на вопросы спецпрокурора США Роберта Мюллера о вероятном вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году. Об этом сказал в интервью Hill TV адвокат президента Рудольф Джулиани. Он подчеркнул, что глава Белого дома предоставил достаточно информации команде спецпрокурора. Ранее в разговоре с телеканалом Fox News Джулиани говорил, что выступает категорически против личной встречи президента со следователями, так как опасается, что они могут ввести Трампа в заблуждение своими вопросами. При этом юрист заметил, что адвокаты могут сами ответить на дополнительные вопросы команды Мюллера.
Комментарии4
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begly_ 28 декабря 2018 | 07:57
Наконец то., хотя давно нужно было послать этого Мюллера куда подальше. Штирлицу пусть команды отдает, а не президенту первой во всем страны.
ffonarshik 28 декабря 2018 | 08:05
Ну и что.Назначат оберсуперпрокурора.Которому Трамп еще не отвечал.И завертится карусель по-новой.
Это страна закона,мать вашу!
felik23 28 декабря 2018 | 08:16
Трамп ушёл в несознанку....
cumbbadbandli1982 28 декабря 2018 | 08:30
Желания все ваши пусть исполняются, А жизнь пускай в сказку скорей превращается, Чтоб утром под елкой вы счастье нашли. Достатка, здоровья, удачи, любви!
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