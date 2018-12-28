Жан-Пьер Тома избран новым председателем совета директоров «Русала»
Он вступит в должность с 1 января 2019 года, говорится в сообщении компании, распространенном на Гонконгской фондовой бирже. 61-летний французский экономист последние месяцы занимал пост независимого неисполнительного директора компании.
В среду алюминиевый гигант объявил об отставке Маттиаса Варнига с поста председателя совета директоров. Его отставка является одним из условий снятия с компании санкций США.
Комментарии4
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vikwlad 28 декабря 2018 | 07:56
Это теперь, похоже, Путину никаких процентов с прибыли "Русала" отчисляться не будут.
chapter_2 28 декабря 2018 | 07:57
Санкции Минфина США оздоровляют компанию Русал и избавляют её от токсичного О.Дерипаски.
Компания, ориентированная на мировой рынок, должна соответствовать мировым стандартам.
На очереди Роснефть и И.Сечин?
mind_nn 28 декабря 2018 | 08:02
ох,Дерипаска, недаром кое-кто.. отдыхает)
spamoutenro1975 28 декабря 2018 | 08:37
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