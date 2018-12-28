Армения и Россия не достигли договоренности по вопросу о цене на поставляемый в республику природный газ на 2019 год
Об этом сообщил в Facebook и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян. По его словам, обсуждения продолжатся в рабочем порядке. Он отметил, что настроен оптимистически. Ранее действующий министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Гарегин Баграмян выразил надежду, что цена на российский природный газ для республики с 2019 года не повысится.
Комментарии8
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sg115 28 декабря 2018 | 07:49
Нехай в Азербайджане покупают..
ostapba 28 декабря 2018 | 07:51
Шантаж?? Или поитическое оружие??
Лука растолкует..
Даже..
opiatnovyi63 28 декабря 2018 | 07:56
Армения полностью зависит от прихоти воровской власти РФ!
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 28 декабря 2018 | 08:03
Могут дешевле купить - вперёд.
grazschdanin 28 декабря 2018 | 08:08
Такие вот "независимые" республики....
А со стороны - какие то гордые нищеброды-попрошайки с гипертрофированным чувством собственного достоинства.
andreyoo 28 декабря 2018 | 08:19
Можно
- построить терминал СПГ
- покупать по реверсу из Словакии
Но лучше долгосрочный контракт с формулой, привязанной к нефти. Все равно она скоро, о хвала сланцу! станет бесплатной. Не так ли?
ionessi 28 декабря 2018 | 08:23
Очередной желающий "разворачивать страну в Европу, вступать в ЕС, кланяться западным партнерам", но при этом почему-то иметь скидки на российский газ. То есть, сначала с руки покушать, а потом, повернувшись задом, с комфортом в эту руку нагадить.
Уж какой Украина была спец в этом вопросе, но и ее 5 лет назад бортанули с этой политикой. На что Пашинян рассчитывал, непонятно.
adhusabpo1983 28 декабря 2018 | 08:41
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