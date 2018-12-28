Армения и Россия не достигли договоренности по вопросу о цене на поставляемый в республику природный газ на 2019 год

Об этом сообщил в Facebook и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян. По его словам, обсуждения продолжатся в рабочем порядке. Он отметил, что настроен оптимистически. Ранее действующий министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Гарегин Баграмян выразил надежду, что цена на российский природный газ для республики с 2019 года не повысится.