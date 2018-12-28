Американский актер Мэтью Макконахи стал самой убыточной звездой Голливуда
Каждый доллар из его гонораров принес продюсерам только 1,1 доллара. Это произошло в частности из-за того, что актер получил крупную сумму от создателей фильма «Темная башня», который провалился в прокате, сообщает Форбс.
На втором месте по степени убыточности следует Кристиан Бэйл, заработавший 1,5 доллара за каждый потраченный на него доллар. На третьей строчке — Мэтт Дэймон (3,7 доллара). В антирейтинг также попали Мелисса Маккарти (4,9 доллара) и Риз Уизерспун (5,2 доллара).
Комментарии3
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sandro_007_ 28 декабря 2018 | 07:41
Голливудская помойка давно и безнадежно лажает. Все кино было снято в двадцатом веке.
kamen_12 28 декабря 2018 | 08:12
sandro_007_: Просто Мэтью с невестой поссорился, был не в форме. Следующий раз возьмёт своё, 10 баксов за вложенный доллар.
beinocharse1989 28 декабря 2018 | 07:58
Позабудь скорей печали, Новогодний праздник близко. Я от всей души желаю, Чтобы был он светлым, чистым, Много радости принес И утер проблемам нос!
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