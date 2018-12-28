Американский актер Мэтью Макконахи стал самой убыточной звездой Голливуда

Каждый доллар из его гонораров принес продюсерам только 1,1 доллара. Это произошло в частности из-за того, что актер получил крупную сумму от создателей фильма «Темная башня», который провалился в прокате, сообщает Форбс.

На втором месте по степени убыточности следует Кристиан Бэйл, заработавший 1,5 доллара за каждый потраченный на него доллар. На третьей строчке — Мэтт Дэймон (3,7 доллара). В антирейтинг также попали Мелисса Маккарти (4,9 доллара) и Риз Уизерспун (5,2 доллара).