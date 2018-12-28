Каждый пятый россиянин будет вовлечен в волонтерство к 2024 году. Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова
Эти слова государственного чиновника говорят о видимости волонтерства, — считает политик Евгений Ройзман.
Ройзман сказал, что сам является волонтером. Он никогда не прибегал к помощи государства.
Комментарии2
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put__out 28 декабря 2018 | 07:46
Чо, москово- чеченский канал рыть будем?....
krs_sk 28 декабря 2018 | 08:01
А откуда в мордоре о том знают, если это добрая воля отдельных людей - волонтерство?
Или там уже статью 58 для "волонтеров" сочиняют?