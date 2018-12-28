В Кремле считают, что разногласия России и Белоруссии неизбежны

Необходимо найти варианты, устраивающие обе стороны, и провести встречу глав государств до Нового года, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он объяснил это тем, что с наступлением 2019-го появятся «некоторые новые экономические нюансы».

По словам Пескова, Минск считает необходимыми компенсации из-за налогового маневра, а Москва с такой позицией не во всем согласна. Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт сказала Интерфаксу, что время и место встречи глав государств еще не известны, их согласовывают с учетом графиков Путина и Лукашенко.