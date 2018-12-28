В Кремле считают, что разногласия России и Белоруссии неизбежны
Необходимо найти варианты, устраивающие обе стороны, и провести встречу глав государств до Нового года, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он объяснил это тем, что с наступлением 2019-го появятся «некоторые новые экономические нюансы».
По словам Пескова, Минск считает необходимыми компенсации из-за налогового маневра, а Москва с такой позицией не во всем согласна. Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт сказала Интерфаксу, что время и место встречи глав государств еще не известны, их согласовывают с учетом графиков Путина и Лукашенко.
Комментарии6
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opiatnovyi63 28 декабря 2018 | 07:40
Два диктатора в одном государстве это перебор!
anotrdigruc1988 28 декабря 2018 | 08:10
С Новым годом! Пусть будет удачным, Каждый день будет, как самоцвет, В небе синем, морозно-прозрачном Звезды шлют тебе счастья привет!
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grazschdanin 28 декабря 2018 | 08:12
В Кремле считают, что разногласия России и Белоруссии неизбежны
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Со стороны "независимой" Белоруссии эти разногласия не прекращались никогда.
Так что ничего ровным счётом не произошло.
bmrt 28 декабря 2018 | 08:13
Да за денежками Лука прилетит сразу и быстро, в любой час и минуту, назначенную Пу.
bmrt 28 декабря 2018 | 08:16
Да за "халявными" денежками Лука примчится сразу по повелению Путина.
murad_manapov 28 декабря 2018 | 08:42
новичка чепигу отправить к батьке, сразу все разногласия устранятся