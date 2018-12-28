Жан-Пьер Тома избран новым председателем совета директоров «Русала»
Он вступит в должность с 1 января 2019 года, говорится в сообщении компании, распространенном на Гонконгской фондовой бирже. 61-летний французский экономист последние месяцы занимал пост независимого неисполнительного директора компании.
В среду алюминиевый гигант объявил об отставке Маттиаса Варнига с поста председателя совета директоров. Его отставка является одним из условий снятия с компании санкций США.
Комментарии6
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begly_ 28 декабря 2018 | 07:32
США назначили нового председателя независимой российской компании Русский аллюминий!
begly_ 28 декабря 2018 | 07:34
В таких случаях говорят: писчит, но лезет.
mews Михаил Степанцов 28 декабря 2018 | 07:41
1. РУСАЛ - крупная международная компания, добывающая сырье в ряде стран, перерабатывающая его в основном в России и продающая его в значительной степени в Европе и США. В качестве самостоятельного упражнения узнайте, где расположена штаб-квартира РУСАЛ.
2. Договоренность с Минфином США - нормальная практика для тех, то работает на американском рынке. Да, будь президентом США Путин, АЛКОА прибежала бы к нему с просьбой запретить всё и вся, связанное с РУСАЛ. Но в США, к счастью, президент всего лишь Трамп (хотя и с этим проблем хватает), а в АЛКОА - нормальное руководство, нацеленное на сотрудничество.
3. А что еще делать международной компании, имеющей большое производство в России и огромный рынок в США и странах-союзницах? Только лавировать между упомянутыми дебилами. А вот зачем мы этих дебилов держим у власти - это вопрос к гражданам России и США.
В данном конкретном случае - мы хотим угробить международное производство алюминия, оставив Китай монополистом?
begly_ 28 декабря 2018 | 07:48
mews:
Да да, вы правы, Дерипаска только устарел., подносился, подзатерся, подучаствовался в американских выборах... Пустая гильза после холостого выхлопа..
alo0000 28 декабря 2018 | 07:38
В опасные игры играет ВВП. Отдаёт под контроль ключевые отрасли (алюм, нефтянка) западным спецслужбам, да ещё щедро оплачивая их работу. Или просто мы им на... не нужны и все эти страшилки - блеф? А китайцев не зовём, потому что они действительно отымеют нас по полной, как лучшие друзья?
babai007 28 декабря 2018 | 08:13
alo0000: А что что Шоколад "Аленка" или вся линейка известный соков Французкая компания,да возьмите Веселый молочник и Простоквашино что там из русского только рынок