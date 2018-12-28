Президент Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга
Согласно документу операторы обязаны устанавливать единую плату за звонки по всей территории страны. Закон опубликован на официальном портале правовой информации. Из текста следует, что операторы обязаны предоставлять абонентам «одинаковые условия оказания услуг». Это означает, что все абоненты должны платить за связь фиксированную сумму в любом регионе России, вне зависимости от того, где они приобрели номер.
Закон вступает в силу с первого июня 2019 года.
Комментарии5
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begly_ 28 декабря 2018 | 07:25
Цена вопроса какая будет по всей России,за звонок, озвучь цифру, отец родной!
begly_ 28 декабря 2018 | 07:28
А чо, нихило поднять всем, кто никуда ни ездит цену за разговор в пару раз. А говорящая Россия в основном то и сидит дома.
alo0000 28 декабря 2018 | 07:33
Главный напёрсточник. Уже эти, еператоры, весь указ вместе с подписью включили в свои тарифы и качают не хуже сичкина.
murad_manapov 28 декабря 2018 | 07:53
уж который месяц как подняли тарифы операторы, и убрали из лексикона слово роуминг. заменив всем, без их ведома, привычные до сих пор тарифы на новые, повысив цену.
leiheartcurge1983 28 декабря 2018 | 08:05
Я желаю в Новый год, Чтоб кружил вас хоровод Счастья, света, и тепла, И веселья, и добра, Новых чувств водоворот. Пусть удачным будет год!
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