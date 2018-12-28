Суд Ватикана впервые применил статью о наказании за отмывание денег

Итальянский предприниматель Анджело Пройетти приговорен к 2,5 годам лишения свободы. Как сообщается на сайте Ватикана, у Пройетти был счет в Институте религиозных дел, который выполняет функции Банка Ватикана, на котором было более 1 миллиона евро. Власти Ватикана наложили арест на эти средства в 2014 году.