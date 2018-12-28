Суд Ватикана впервые применил статью о наказании за отмывание денег
Итальянский предприниматель Анджело Пройетти приговорен к 2,5 годам лишения свободы. Как сообщается на сайте Ватикана, у Пройетти был счет в Институте религиозных дел, который выполняет функции Банка Ватикана, на котором было более 1 миллиона евро. Власти Ватикана наложили арест на эти средства в 2014 году.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ostapba 28 декабря 2018 | 07:02
Вот жеж чистоплюи..
То ли виолончелей у них нет, то ли гвардейцев мало..
Или капусту покупают в Брюсселе.
Уже мытую и мелкую даже..