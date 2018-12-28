Десять человек, в том числе восемь детей, пострадали в ДТП в Алтайском крае
Авария с участие легкового автомобиля и «Газели» произошла этой ночью в Зональном районе, сообщили ТАСС в администрации региона. Всего в машинах находились 11 человек. Погибших нет. Как сообщает Министерство здравоохранения Алтайского края, на месте аварии работали пять бригад скорой помощи. Все пострадавшие доставлены в больницу.
Комментарии1
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evgeny_biolog 28 декабря 2018 | 06:52
"в том числе восемь детей, пострадали в ДТП"
А дети теперь постоянно страдают в ДТП ...