Десять человек, в том числе восемь детей, пострадали в ДТП в Алтайском крае

Авария с участие легкового автомобиля и «Газели» произошла этой ночью в Зональном районе, сообщили ТАСС в администрации региона. Всего в машинах находились 11 человек. Погибших нет. Как сообщает Министерство здравоохранения Алтайского края, на месте аварии работали пять бригад скорой помощи. Все пострадавшие доставлены в больницу.