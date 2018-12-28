В Москве арестован обвиняемый в госизмене
25 декабря В. И. Моргунову продлен арест, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на картотеку Лефортовского районного суда. Полное имя обвиняемого не называется. Агентство предполагает, что мужчина был изначально взят под стражу не в Москве, так как его фамилия больше не встречается в картотеках московских судов.
Ранее о деле против этого человека информации не было. Никаких подробностей о его личности и деталей дела не приводятся.
Комментарии1
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yralez 28 декабря 2018 | 07:05
Интересно, в чем ныне понимается госизмена ?
И кто больше нанес ущерба...........Моргунов или, к примеру, Сечин ?.
Наверно, нанес ущерб,к примеру, Сечину.
Вот это и есть госизмена.