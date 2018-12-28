Жители подмосковного города Лыткарино обратились в полицию по факту обнаружения убитых бездомных собак
Жители подмосковного города Лыткарино обратились в полицию по факту обнаружения убитых бездомных собак со следами истязания. Подробности «Эху» сообщила руководитель ассоциации «Зооправо» Анастасия Федюнина.
Федюнина сообщила, что в местном лесу было убито пять собак.
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evgeny_biolog 28 декабря 2018 | 06:48
"в местном лесу было убито пять собак"
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