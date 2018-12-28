Жители подмосковного города Лыткарино обратились в полицию по факту обнаружения убитых бездомных собак со следами истязания. Подробности «Эху» сообщила руководитель ассоциации «Зооправо» Анастасия Федюнина.

Федюнина сообщила, что в местном лесу было убито пять собак.