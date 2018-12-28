Президент Владимир Путин подписал закон «Об ответственном отношении с животными»
Документ опубликован на портале правовой информации.
Закон был внесен в Госдуму в 2010 году. Он предусматривает, в частности, запрет на умерщвление животных, контактные зоопарки в торговых центрах, бои с участием животных и отказ от питомцев без передачи их новому владельцу или помещения в приют. Также нельзя содержать диких животных в квартирах и частных домах, вводится запрет на содержание животных в барах и ресторанах.
Кроме того, закон предусматривает выгул потенциально опасных пород собак в намордниках и ошейниках, специальные площадки для выгула, а хозяевам предписано убирать за своими питомцами в местах общего пользования.
Комментарии4
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eduard1958 28 декабря 2018 | 06:36
Теперь за издевательство над портянками наказывать будут??
evgeny_biolog 28 декабря 2018 | 06:45
"закон «Об ответственном отношении с животными»
Давно пора ...
cromwel 28 декабря 2018 | 06:52
Под " животными" он граждан подразумевал?
kremlefurer 28 декабря 2018 | 07:06
Теперь росгвардейцы в касках на митингах Навального, будут выгуливать казаков в намордниках и строгих ошейниках..