Президент Владимир Путин подписал закон «Об ответственном отношении с животными»

Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон был внесен в Госдуму в 2010 году. Он предусматривает, в частности, запрет на умерщвление животных, контактные зоопарки в торговых центрах, бои с участием животных и отказ от питомцев без передачи их новому владельцу или помещения в приют. Также нельзя содержать диких животных в квартирах и частных домах, вводится запрет на содержание животных в барах и ресторанах.

Кроме того, закон предусматривает выгул потенциально опасных пород собак в намордниках и ошейниках, специальные площадки для выгула, а хозяевам предписано убирать за своими питомцами в местах общего пользования.