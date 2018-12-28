Избирательная кампания на выборах президента Украины стартует 31 декабря
Дату утвердил Центризбирком страны. Голосование назначено на 31 марта 2019 года, таким образом избирательная кампания продлится 90 дней. Согласно результатам соцопроса агентства «Рейтинг», действующего главу государства Петра Порошенко готовы поддержать на предстоящих выборах 11% из тех, кто собирается принимать участие в голосовании и определился с кандидатом. При этом Порошенко занимает третью строчку в списке наиболее популярных возможных кандидатов.
Наибольшую поддержку получила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — за нее готовы проголосовать более 20% избирателей. Вторую строчку занял шоумен Владимир Зеленский (13%).
Комментарии4
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opiatnovyi63 28 декабря 2018 | 06:57
Там выборы, а у нас псевдовыборы, да и то без выбора!
bazilgu 28 декабря 2018 | 06:57
Ну и где вопли "патриотичных" гигантов мысли о том, что Порошенко устроил "керченскую провокацию" чтобы отменить президентские выборы?
stopkran1969 28 декабря 2018 | 06:58
Выборы? Фофана на них нет - 110%ему обеспечено было бы, правда, шпилеведы?
piterjanis 28 декабря 2018 | 07:07
Выборы? Только майдан и переворот!