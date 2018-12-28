Цена нефти марки Brent ускорила темпы снижения и упала более чем на 5% — ниже 53 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent ускорила темпы снижения и упала более чем на 5% — ниже 53 долларов за баррель — после роста на 9% в ночь на четверг. Стоимость февральских фьючерсов WTI снижалась на 4% — до 44,75.
На этом фоне курс доллара к рублю на московской бирже поднялся до 69,65 рублей, евро вырос до 79,70 руб.
Комментарии2
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begly_ 28 декабря 2018 | 06:27
Трамп повел пальчиком вниз по экрану своего смартфона в твиттере..
koshkaedu 28 декабря 2018 | 06:39
"Никогда не было, и вдруг опять".