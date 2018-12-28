Движение транспорта в центре Москвы начинают ограничивать к встрече Нового года

С полуночи закрыто движение по одной полосе на Тверской улице между Манежной и Пушкинскими площадями в обоих направлениях, а также по одной полосе на улице Охотный Ряд и Моховой от Большой Никитской до Тверской, сообщили «Интерфаксу» в Центре организации дорожного движения.

С ночи 29 декабря и до вечера 3 января будут полностью закрыты для движения транспорта участки Тверской, Охотного Ряда, Моховой, Большой Дмитровки и Театрального проезда, а также переулки, примыкающие к Тверской. Еще ряд ограничений для организации встречи Нового года в центре Москвы будут вводиться 30 и 31 декабря.