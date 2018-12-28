Басманный суд Москвы огласит приговор петербургскому бизнесмену Дмитрию Михальченко

Гендиректора холдинговой компании «Форум», обвиняют в контрабанде элитного алкоголя. Заседание назначено на 12:00. В ходе прений сторон гособвинение попросило назначить Михальченко наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Для двух других фигурантов дела прокурор запросил девять и семь лет колонии строго режима. Защита подсудимых настаивала на их оправдании.