Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации 282 статьи

Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Речь идет о смягчении ответственности по делам за так называемые лайки и репосты в интернете. Согласно закону, нельзя возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые совершивших это правонарушение, при условии, что их деяние «не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства». Уголовная ответственность будет наступать, если нарушение совершено более одного раза в течение года.