Выплата январских пенсий через банки начнется уже с сегодняшнего дня

Пенсионный фонд уточнил порядок и сроки начислений в связи с предстоящими праздниками.

Сроки во многом будут зависеть от графика, установленного в конкретном регионе Раньше других, в досрочном режиме, свои пенсии на счетах увидят те, кто должен был получить их в первые дни января, когда госучреждения уйдут и другие организации уйдут на новогодние каникулы. По карте деньги можно будет получить в банкомате. Кроме того, в праздники продолжат работу дежурные отделения банков. Если же пенсию гражданину приносит почтальон, выплата пройдет уже после новогодней ночи, в первых числах января в зависимости от графика работы почтовой службы в конкретном регионе. В Пенсионном фонде напомнили, что в январе пенсия будет проиндексирована на 7,05 процента, то есть уже сегодня кто-то получит проиндексированные выплаты. В среднем прибавка составит тысячу рублей для тех, чья страховая пенсия составляет 14 тысяч. Одновременно с индексацией пенсионных выплат у неработающих пенсионеров дополнительную надбавку из расчета 25 процентов от фиксированной выплаты к пенсии получат сельские пенсионеры. Эта прибавка предназначена тем, кто отработал практически всю жизнь, то есть имеет 30 лет стажа, на сельскохозяйственных работах.

Размер прибавки к пенсии у каждого индивидуален и зависит от уровня официальной зарплаты накануне выхода на пенсию.