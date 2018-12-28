Институт Склифосовского проводит сегодня День донора

Пополнить банк крови могут все желающие без медицинских и иных противопоказаний, особенно с группами крови с отрицательным резус-фактором. Москвичей ждут в Донорском отделении Научно-исследовательского института на Сухаревской площади.

Специалисты называют безвозмездное донорство одним из самых доступных видов помощи и социальной активности. Болезни не знают праздников и выходных, поэтому в преддверии зимних каникул врачи стараются заготовить кровь и ее компоненты, в которых пациенты нуждаются ежедневно.

Открытый день Донора станет одной из первых акций московского марафона «Достучаться до сердец», который будет проводиться в столице до лета. Повторная акция состоится уже в начале января.

Прием доноров будет идти с 8 утра. Подробности можете уточнить