Каждый пятый россиянин будет вовлечен в волонтерство к 2024 году. Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова

Барьеры для работы волонтеров необходимо убрать. К этому призвал президент Владимир Путин.

Президент сообщил, что правительство разработало концепцию поддержки волонтерства до 2025 года.

Вмешательство государства в волонтерство может привести к негативному эффекту. Такое мнение «Эху» высказал историк Николай Сванидзе, подчеркнув, что как это работает видно на примере СССР.

Сванидзе добавил, что многие инициативы, в которые вмешивается российское государство, сильно меняются в худшую сторону.