Каждый пятый россиянин будет вовлечен в волонтерство к 2024 году. Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова
Барьеры для работы волонтеров необходимо убрать. К этому призвал президент Владимир Путин.
Президент сообщил, что правительство разработало концепцию поддержки волонтерства до 2025 года.
Вмешательство государства в волонтерство может привести к негативному эффекту. Такое мнение «Эху» высказал историк Николай Сванидзе, подчеркнув, что как это работает видно на примере СССР.
Сванидзе добавил, что многие инициативы, в которые вмешивается российское государство, сильно меняются в худшую сторону.
Комментарии3
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cromwel 28 декабря 2018 | 06:09
Государство хочет чтобы мы ему всё делали на халяву в виде волонтерства а оно в ответ с нас драло три шкуры. Очень удобная позиция
chapter_2 28 декабря 2018 | 06:32
cromwel: У россиян богатый выбор. Казаки, ОНФовцы, SERBовцы, НОДовцы, пригожинские тролли, трактористы Лугандонии и зелёные человечки Вагнера - все они - волонтёры самодержавия.
buzukin074 28 декабря 2018 | 06:49
Волонтеры на зарплате и благотворители на чужие бабки, фонды защиты бродячих сук и прочая, и прочая, и прочая - это што - ростки нового постиндустриального гражданского общества? Тридцать миллионов новых тимуровцев! И каждый жрет арбидол. Пестня!