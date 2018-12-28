Жан-Пьер Тома избран новым председателем совета директоров «Русала»

Он вступит в должность с 1 января 2019 года, говорится в сообщении компании, распространенном на Гонконгской фондовой бирже. 61-летний французский экономист последние месяцы занимал пост независимого неисполнительного директора компании. В среду алюминиевый гигант объявил об отставке Маттиаса Варнига с поста председателя совета директоров. Его отставка является одним из условий снятия с компании санкций США.