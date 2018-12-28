В Осло пропали шесть работ норвежского экспрессиониста Эдварда Мунка

Предполагалось, что они находились в хранилище музея Стенерсена, однако попытки их найти не увенчались успехом, пишет газета Dagbladet. В общей сложности исчезли как минимум 47 произведений искусства. Отмечается, что о пропаже 26 работ Мунка было известно и ранее. В издании напомнили, что с 1952 года часть работ, которые составили коллекцию музея, долгое время находились без охраны в общежитии и кафе студенческого городка Согн — до 1994 года у музея не было своего здания.