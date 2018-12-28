Защита Джохара Царнаева просит отменить смертный приговор
Адвокаты обратились в апелляционный суд. Они считают, что отказ перенести разбирательство из Бостона стал причиной «несправедливого» решения. Защита отмечает, что большое число сообщений СМИ о преступлении повлияло на суд присяжных, сообщает NBC News York. 15 апреля 2013 года в центре Бостона неподалеку от финишной черты традиционного марафона прогремели два взрыва. Погибли три человека, более 260 получили ранения. Через несколько дней полиция вышла на след организаторов взрывов — Тамерлана и Джохара Царнвевых . При попытке задержания Тамерлан был убит, а Джохар ранен и арестован. В апреле 2015 года последнего признали виновным по всем 30 пунктам обвинения и приговорили к смертной казни.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
valian0822 28 декабря 2018 | 05:20
Этот скотина ещё жив?
mucha2018 28 декабря 2018 | 05:26
Защита добросовестно делает свою раюоту. Но террористу это не поможет...
region62 28 декабря 2018 | 05:36
Хороший террорист-дохлый!