Компания «МСК», получившая право на проведение президентского новогоднего банкета, может быть связана с Пригожиным

Компания «МСК», которая получила право на проведение президентского новогоднего банкета, может быть связана с бизнесменом Евгением Пригожиным. Как сообщает «Би-би-си», для восстановления пароля к электронной почте, которая указана в контрактах с управделами президента, резервными являются адреса, зарегистрированные в домене concord-moscow.ru. Сайт принадлежит компании «Конкорд М» и ведет на страницу «Конкорд Кейтеринг», которыми владеет Пригожин. Кроме того, журналисты выяснили, что телефон, на который может быть зарегистрирована почта «МСК», указан в качестве контактного у «Конкорд Кейтеринг». По телефону подтвердили, что номер принадлежит обеим компаниям, однако отметили, что «Конкорд» не организовывал президентский прием. После запросов издания в компании правила восстановления пароля к почте изменили. Ранее РБК сообщило, что компания Пригожина впервые за пять лет не обслуживает кремлевский новогодний прием.