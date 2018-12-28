Штраф за неоплату парковки на московских улицах повысится с 2,5 до 5 тысяч рублей с 9 января
Соответствующий закон, принятый Мосгордумой 26 декабря, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
В пояснительной записке к документу отмечается, что действующий штраф «несоразмерен стоимости стоянки на платных городских парковках». С 15 декабря на ряде центральных улиц максимальный тариф за парковку повысился с 200 до 380 рублей в час.
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