Полиция Вены продолжает поиски подозреваемых на монастырскую церковь

Там двое неизвестных на несколько часов взяли служителей в заложники, связав их и ограбив. Как минимум пятеро монахов ранены. В полиции считают вероятным мотивом нападения ограбление, хотя досконально мотивы преступников неизвестны. По меньшей мере, один из нападавших требовал отдать ему деньги и ценности. Версия теракта не рассматривается. Газета Kronen Zeitung утверждает, что во время нападения были слышны выстрелы