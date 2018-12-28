Жан-Пьер Тома избран новым председателем совета директоров «Русала»
Он вступит в должность с 1 января 2019 года, говорится в сообщении компании, распространенном на Гонконгской фондовой бирже. В среду алюминиевый гигант объявил об отставке Маттиаса Варнига с поста председателя совета директоров. Это стало одним из условий снятия с компании санкций США.
Комментарии2
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kondrat_vlad 28 декабря 2018 | 04:35
Жан Пьер еще не понял что он сел играть за стол с известными наперсточниками. Нетрудно представить что и этот Пьер канет в лету нищим и убогим как и все другие жертвы Пуйтэна
mucha2018 28 декабря 2018 | 05:29
Ещё один полезный идиот. Но..."каждый выбирает для себя"