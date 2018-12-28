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04:06, 28 декабря 2018

Гражданину России Моргунову, арестованному по делу о госизмене, продлен срок содержания под стражей

Об этом сообщает интерфакс со ссылкой на материалы Лефортовского суда Москвы. Из картотеки следует, что заседание проводилось 25 декабря. Имя подозреваемого не уточняется, только инициалы В.И. Отмечается, что других упоминаний Моргунова в базе столичных судов общей юрисдикции нет – это значит, что россиянин мог быть арестован не в Москве. Официальных комментариев суда и следственных органов по уголовному делу пока нет. Ранее сообщалось, что московские суды перестанут публиковать списки фигурантов уголовных дел о госизмене и шпионаже. Такие дела теперь будут помечаться грифом «совершенно секретно».

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