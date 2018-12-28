Президент Владимир Путин подписал закон об отмене национального роумнига

Согласно документу операторы обязаны устанавливать единую плату за звонки по всей территории страны. Закон опубликован на официальном портале правовой информации. Из текста следует, что операторы обязаны предоставлять абонентам «одинаковые условия оказания услуг». Это означает, что все абоненты должны платить за связь фиксированную сумму в любом регионе России, вне зависимости от того, где они приобрели номер. Закон вступает в силу с первого июня 2019 года.