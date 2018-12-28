Президент Владимир Путин подписал закон об отмене национального роумнига
Согласно документу операторы обязаны устанавливать единую плату за звонки по всей территории страны. Закон опубликован на официальном портале правовой информации. Из текста следует, что операторы обязаны предоставлять абонентам «одинаковые условия оказания услуг». Это означает, что все абоненты должны платить за связь фиксированную сумму в любом регионе России, вне зависимости от того, где они приобрели номер. Закон вступает в силу с первого июня 2019 года.
Комментарии2
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kondrat_vlad 28 декабря 2018 | 04:47
Опять народ останется в пройгрыше а путинский холуй сможет приобрести лодки-самолеты-шубахранилища.
Установят одну единую плату такую что будет икаться после каждого слова переговоров по телфону и конечно же введут налог для поднятия стимула путинских холуев Тимченки-Усманова-Ротенберга.
i_one_off 28 декабря 2018 | 05:01
Операторы уже предоставляют одинаковые условия оказания услуг, без всякого регулирования "сверху".
Роуминг отмирает с развитием интернета, как и телевидение.
Ещё недавно президент говорил что-то о биткоине и цифровой валюте, а уже это проехали.