В Москве водитель заблокировал машину скорой помощи, выезжавшую из больницы Святого Владимира

Видео опубликовано в соцсетях. Мужчина, находившийся за рулем Kia, встал у ворот клиники. Охранники потребовали освободить проезд, однако водитель отказался уступать и затеял потасовку. В столичном главке СКР сообщили Ленте.ру, что по факту произошедшего проводится доследственная проверка. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.