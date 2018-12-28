В Москве водитель заблокировал машину скорой помощи, выезжавшую из больницы Святого Владимира
Видео опубликовано в соцсетях. Мужчина, находившийся за рулем Kia, встал у ворот клиники. Охранники потребовали освободить проезд, однако водитель отказался уступать и затеял потасовку. В столичном главке СКР сообщили Ленте.ру, что по факту произошедшего проводится доследственная проверка. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Комментарии1
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shoorah 28 декабря 2018 | 03:34
Пожизненное лишение козлу. У меня там сын лежал. Я часто к нему ездил. С парковкой там неважно, но никогда не видел, чтобы перекрывали ворота. Для меня пройти лишних 50-100 метров не проблема. Так же такие "умники" и на дорогах затрахали...