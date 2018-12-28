Разгонный блок «Бриз-М» в составе ракеты «Протон-М» недовывел на расчетную орбиту военный спутник «Космос»
Об этом сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. По его словам, орбита получилась несколько ниже ожидаемой. Однако ничего критичного в этом нет, так как бортовые запасы топлива спутника позволяют это компенсировать. Ранее газета Минобороны «Красная звезда» сообщила, что 21 декабря «осуществлен успешный пуск ракеты-носителя тяжелого класса со спутником в интересах военного ведомства».
Комментарии10
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novik_odessa2 28 декабря 2018 | 03:16
недовывел? это новояз?, недо эт по по русски как?
shalunok 28 декабря 2018 | 03:30
novik_odessa2: Нормально. Недовесил, недодал, недобрал, недобил...
Новые, это: недоворовал, недоукрал, недораспилил, недооткатил... и т.п.
pyco__mypucmo 28 декабря 2018 | 03:54
shalunok: рашка - недосверхдержава.
shoorah 28 декабря 2018 | 03:30
novik_odessa2: По-русски это ещё классики (одесситы, кстати) описали: " У них плашки на 3/4 нету, а они хотят трамвай по городу пускать".
able_seamans 28 декабря 2018 | 03:36
novik_odessa2: Это как недоперепил...)))
shoorah 28 декабря 2018 | 03:43
able_seamans: А глядя на рогозинскую рожу, и не скажешь, что недоперепил))
koshkaedu 28 декабря 2018 | 03:26
Опять кто-то дырку просверлил.
shoorah 28 декабря 2018 | 03:28
От, Порошенко, сука, что творит!
begly_ 28 декабря 2018 | 03:41
Мне недоввёл гораздо понятней. Хотя, когда недовывел, а потом надоввел - недовывел, недоввел, недовывел, недоввел...
salut__521 28 декабря 2018 | 03:51
Мало каши ел разгонный блок, а на одной лапше от фюрера особо не разгонисся. Вон "Авангард" тоже, небось, на одних спагетти сидит, бедолага...