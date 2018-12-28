Разгонный блок «Бриз-М» в составе ракеты «Протон-М» недовывел на расчетную орбиту военный спутник «Космос»

Об этом сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. По его словам, орбита получилась несколько ниже ожидаемой. Однако ничего критичного в этом нет, так как бортовые запасы топлива спутника позволяют это компенсировать. Ранее газета Минобороны «Красная звезда» сообщила, что 21 декабря «осуществлен успешный пуск ракеты-носителя тяжелого класса со спутником в интересах военного ведомства».