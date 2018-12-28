Поставщиком продуктов для Росгвардии в ближайшие годы останется мясокомбинат «Дружба народов», несмотря на то, что в предыдущем контракте с ним было выявлено возможное завышение цен. Об этом сообщает РБК со ссылкой на распоряжение правительства. Там разъяснили, что факт проверки со стороны ФАС или Главной военной прокуратуры не может служить основанием для остановки работы с документами в правительстве. Каких-либо предписаний по этому вопросу не поступало, уточнили в аппарате вице-премьера.

О том, что «Дружба народов» поставляет в Росгвардию продукты по завышенным ценам, летом сообщил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Это стало поводом для вызова оппозиционера на дуэль главой ведомства и судебного иска от мясокомбината. В декабре выяснилось, что ФАС по просьбе ФСБ также возбудило дело о поставках еды в Росгвардию по завышенным ценам.