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03:06, 28 декабря 2018

Поставщиком продуктов для Росгвардии в ближайшие годы останется мясокомбинат «Дружба народов»

Поставщиком продуктов для Росгвардии в ближайшие годы останется мясокомбинат «Дружба народов», несмотря на то, что в предыдущем контракте с ним было выявлено возможное завышение цен. Об этом сообщает РБК со ссылкой на  распоряжение правительства. Там разъяснили, что факт проверки со стороны ФАС или Главной военной прокуратуры не может служить основанием для остановки работы с документами в правительстве. Каких-либо предписаний по этому вопросу не поступало, уточнили в аппарате вице-премьера.
О том, что «Дружба народов» поставляет в Росгвардию продукты по завышенным ценам, летом сообщил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Это стало поводом для вызова оппозиционера на дуэль главой ведомства и судебного иска от мясокомбината. В декабре выяснилось, что ФАС по просьбе ФСБ также возбудило дело о поставках еды в Росгвардию по завышенным ценам.

Комментарии

10

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turrinn 28 декабря 2018 | 03:12

золотов - вор.

begly_ 28 декабря 2018 | 03:30

turrinn:

Что он у тебя лично украл?

turrinn 28 декабря 2018 | 03:45

begly_:
отвянь дворнег.
нет мелких.

begly_ 28 декабря 2018 | 03:52

turrinn:

Вот., возразить нечем., а значит Золотов с большой буквы фамилию грамотные люди пишут, так же как и Трамп, патриот своей Родины. А твоя Родина кто?

turrinn 28 декабря 2018 | 03:59

begly_:
уймись, уже, тля пригожинская.
тупее тебя, здесь только ваня с аленем.
хотя...

begly_ 28 декабря 2018 | 04:03

turrinn:

Да да, только такие с тобой и общаются. А ты все ждешь, что кто то еще к тебе обратится? Умные к умным, а ты то там при чем?

vis_a_vis 28 декабря 2018 | 04:03

\\ Поставщиком продуктов для Росгвардии в ближайшие годы останется мясокомбинат «Дружба народов», несмотря на то, что в предыдущем контракте с ним было выявлено возможное завышение цен. //

Надо переименовать мясокомбинат в "Дружба воров". Так честнее.

begly_ 28 декабря 2018 | 03:35

turrinn:

Трамп требует выделения $5.5 биллиона на укрепление границы. Трамп вор?

statedepartment 28 декабря 2018 | 03:56

begly_: Простите, а вы к нам с какой планеты прилетели?

shalunok 28 декабря 2018 | 03:23

"Да, нам известно, что вы знаете о наших махинациях и воровстве, но нам плевать на ваши пересуды и тщетные попытки помешать нашим махинациям и воровству. Потому, что мы уже князья, а вы еще холопы." (с)

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