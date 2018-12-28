Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации 282 статьи «о возбуждении ненависти либо вражды»
Документ опубликован на портале правовой информации. Первое нарушение по этой статье предполагает административное наказание — штраф, обязательные работы или арест. За повторное в течение года будет наступать уголовная ответственность. Законопроект был внесен в Госдуму президентом в октябре, на фоне появления данных о многочисленных уголовных и административных делах за публикацию «экстремистских» материалов в соцсетях.
Комментарии1
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statedepartment 28 декабря 2018 | 03:53
на фоне появления данных о многочисленных уголовных и административных делах за публикацию «экстремистских» материалов в соцсетях.
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А раньше чем думали, когда принимали эту дурость?
Страна непуганных идиотов (((