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02:09, 28 декабря 2018

Lufthansa отрицает свою причастность к инциденту с правительственным лайнером канцлера Германии Ангелы Меркель

В компании отметили, что всегда соблюдали все авиационные правила, в том числе в области документации. Вину перевозчика опровергло и Минобороны страны, которое обслуживает правительственные самолеты.
Ранее журнал Spiegel сообщил, что Lufthansa ответственна за вынужденную посадку Airbus А340 29 ноября, из-за которой канцлер не смогла вовремя прилететь на саммит G20 в Аргентину. По данным издания, в 2009 году авиакомпания модернизировала лайнер, однако не уведомила об этом пилотов.

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