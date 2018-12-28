Lufthansa отрицает свою причастность к инциденту с правительственным лайнером канцлера Германии Ангелы Меркель

В компании отметили, что всегда соблюдали все авиационные правила, в том числе в области документации. Вину перевозчика опровергло и Минобороны страны, которое обслуживает правительственные самолеты.

Ранее журнал Spiegel сообщил, что Lufthansa ответственна за вынужденную посадку Airbus А340 29 ноября, из-за которой канцлер не смогла вовремя прилететь на саммит G20 в Аргентину. По данным издания, в 2009 году авиакомпания модернизировала лайнер, однако не уведомила об этом пилотов.