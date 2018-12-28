Президент Владимир Путин подписал закон «Об ответственном отношении с животными»
Документ опубликован на портале правовой информации. Закон был внесен в Госдуму в 2010 году. Он предусматривает, в частности, запрет на умерщвление животных, контактные зоопарки в торговых центрах, бои с участием животных и отказ от питомцев без передачи их новому владельцу или помещения в приют. Также нельзя содержать диких животных в квартирах и частных домах, вводится запрет на содержание животных в барах и ресторанах. Кроме того, закон предусматривает выгул потенциально опасных пород собак в намордниках и ошейниках, специальные площадки для выгула, а хозяевам предписано убирать за своими питомцами в местах общего пользования.
Комментарии3
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grishakras 28 декабря 2018 | 02:16
Закон хороший. Но , не будет выполняться на Кавказе в отношении боев животных. А силёнок , увы нет и не будет!
alxab 28 декабря 2018 | 02:23
Ура! Один-единственный порядочный закон принят этой властью за все годы. Что это с ними случилось?
begly_ 28 декабря 2018 | 02:24
За некоторыми питомцами нужно с совковой лопатой и бочкой на колесах ходить., как за лошадью и слоном.