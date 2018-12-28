В Москве арестован обвиняемый в госизмене. 25 декабря В. И. Моргунову продлен арест, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на картотеку Лефортовского суда. Полное имя обвиняемого не называется. Агентство предполагает, что мужчина был изначально взят под стражу не в Москве, так как его фамилия больше не встречается в картотеках московских судов. Ранее о деле против этого человека информации не было. Никаких подробностей о его личности и деталей дела не приводятся.