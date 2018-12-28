Цены на нефть понизились после скачка в среду

Февральские фьючерсы на марки Brent и WTI вечером опустились более чем на 3% — до 52,70 и 44,64 долларов за баррель соответстсвенно. Днем ранее Brent взлетела почти на 8%, WTI — на 8,6%, однако обе марки завершают год снижением цены примерно на четверть на опасениях, что различные политические события приведут к замедлению темпов роста мирового ВВП. На рынок также продолжают оказывать давление опасения по поводу избытка предложения топлива на рынке.