Избирательная кампания на выборах президента Украины стартует 31 декабря. Дату утвердил Центризбирком страны. Голосование назначено на 31 марта 2019 года, таким образом избирательная кампания продлится 90 дней. Согласно результатам соцопроса агентства «Рейтинг», действующего главу государства Петра Порошенко готовы поддержать на предстоящих выборах 11% из тех, кто собирается принимать участие в голосовании и определился с кандидатом. При этом Порошенко занимает третью строчку в списке наиболее популярных возможных кандидатов.

Наибольшую поддержку получила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — за нее готовы проголосовать более 20% избирателей. Вторую строчку занял шоумен Владимир Зеленский (13%).