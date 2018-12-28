Z Архив новостей новости
5 2 6 128
01:12, 28 декабря 2018

Избирательная кампания на выборах президента Украины стартует 31 декабря

Избирательная кампания на выборах президента Украины стартует 31 декабря. Дату утвердил Центризбирком страны. Голосование назначено на 31 марта 2019 года, таким образом избирательная кампания продлится 90 дней. Согласно результатам соцопроса агентства «Рейтинг», действующего главу государства Петра Порошенко готовы поддержать на предстоящих выборах 11% из тех, кто собирается принимать участие в голосовании и определился с кандидатом. При этом Порошенко занимает третью строчку в списке наиболее популярных возможных кандидатов.

Наибольшую поддержку получила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — за нее готовы проголосовать более 20% избирателей. Вторую строчку занял шоумен Владимир Зеленский (13%).

Комментарии

2

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

ahotnik58 28 декабря 2018 | 01:56

Даже Валентин Наливайченко (экс глава СБУ и штатный агент ЦРУ) заявил на своей странице в Facebook, что страна стала крупнейшей в мире побирушкой.

Как рассказал Наливайченко, нынешние украинские власти одолжили только у Международного валютного фонда (МВФ) 14 миллиардов долларов. По его словам, именно из-за больших долгов в стране подняли цены и коммунальные тарифы, а также начали убыточную приватизацию украинских электростанций и продажу земли.

"А нам и нашим детям оставляют ярмо многомиллиардных долгов. Гнать надо таких "профессионалов" и псевдореформаторов!" - заключил он.

Он считает, что Украина достаточно легко получает кредиты, потому, что коллективный Запад прекрасно знает, что деньги чинуши украдут и сразу выведут на счета в западные банки, а лошки - украинцы будут еще и должны.

А вы думали за что стоял майдан, и за что его кормила с руки Нуланд?

fresh_breeze 28 декабря 2018 | 02:21

"Избирательная кампания на выборах президента Украины стартует 31 декабря"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

А 01.01.2020 вступит в строй "Северный поток 2".
Как-то символично это: с начала избирательной кампании по выборам президента Украины ровно год останется до прекращения газового транзита через эту страну. А с прекращением транзита закончится и цирк с реверсными поставками. Мда...

Самое обсуждаемое

Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

А будет ли Россия вмешиваться в израильские выборы? Кремль хочет от Израиля максимальной лояльности. Израиль – чуть ли не последняя в Западном мире страна, которая все еще не присоединилась ни к каким антироссийским санкциям…

5 287 6 21901 25.12
Kизраиль, выборы, политика, рф, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередной позор Европы Западная партийная дисциплина становится самостоятельной угрозой миру, и уничтожение важнейшего договора по контролю над вооружениями будет на совести не только Вашингтона, но и его союзников – это теперь должны знать все европейцы…

5 113 6 10496 23.12
Kевропа, сша, рф, политика, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Лев Троцкий. Первая холодная война Лев Троцкий. Первая холодная война В ситуации новой холодной войны, острейшего противостояния с Западом, возникает вопрос: это все было предопределено?

5 85 6 8732 24.12
8читать ;смотреть
Kполитика, история, образование, мнения
Блоги

Алексей Наседкин врач, блогер

Москвичи горячо поздравили Сталина с днём рождения Ровно 139 лет назад, 21 декабря 1879 года, на свет появился Сталин. Сегодня, судя по опросам, большинство россиян ставит его на первое место в рейтинге выдающихся исторических личностей…

5 357 6 37134 21.12
Kпраздники, общество, сталин, день рождения, события
Блоги

Россия расширила санкции в отношении Украины Дополнительные санкции введены против более чем 200 лиц и организаций. Полный список…

5 87 6 9448 25.12
Kполитика, санкции, украина, общество, события
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер (по скайпу)

Порошенко нужны такие ситуации. И поэтому я и заявлял впоследствии, что я уверен, что он будет делать еще некоторые телодвижения, подставляя, конечно, не своих детей, а чьих-то детей…

5 109 6 12129 21.12
#слушать 41:37 8читать ;смотреть $скачать 9.5 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Патриарх Кирилл: «Существует заказ в отношении разрушения Православной Церкви на Украине» Стенограмма выступления Патриарха на заседании Высшего Церковного совета…

5 172 6 20202 26.12
Kполитика, общество, религия, рф, украина, события
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Россияне должны вернуться домой! В начале декабря этого года в украинской тюрьме погиб гражданин России Валерий Иванов. Ветеран войны в Чечне, Иванов поехал добровольцем на Донбасс, где был взят в плен украинскими военными…

5 95 6 11313 26.12
Kполитика, общество, события
Блоги

МИД РФ: Киев не скрывает своих агрессивных намерений Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям…

5 220 6 26406 24.12
Kукраина, рф, политика, мид, события
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Я украинцев люблю. Украинцы — это такие же русские, как и мы, просто оказались в условиях оккупации…

5 109 6 13647 26.12
#слушать 36:21 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kобщество, украина, политика, рф, видео, сетевизор, передачи
Блоги

The Bell деловой проект Елизаветы Осетинской

Предрождественский обвал в США, спутниковый интернет в обход ФСБ и как продолжать работать, когда уже невозможно Американский рынок ушел на рождественские каникулы с падением на 15% с начала декабря. Сегодня очередной обвал спровоцировал министр финансов Стивен Мнучин, попытавшийся успокоить рынок…

5 52 6 6590 24.12
Kобщество, экономика, трамп, сша, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Российская сторона предупреждала Грубое вмешательство британского правительство в деятельность российских СМИ не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа…

5 200 6 25463 21.12
Kсми, политика, великобритания, рф, мнения
Блоги

Эхо-кино

Клип Басты и Пелагеи «Под палящим огнём» — заглавная песня саундтрека фильма «Т-34» Эффектный, зрелищный, захватывающий и увлекательный фильм «Т34» с сегодняшнего дня можно посмотреть в формате IMAX…

5 60 6 7596 27.12
Kкино, песни, музыка, война, патриотизм, события
Блоги

В «Матросской тишине» цензурировали письмо, которое написал украинский военный моряк Андрей Эйдер В тексте зачеркнули слова «Слава Украине»...

5 126 6 16681 25.12
Kукраина, рф, политика, общество, события
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Оболганная война, еще раз к 100-летию окончания Первой мировой Память о войне у нас либо стерта, либо сфальсифицирована. Захоронения русских воинов, погибших в 1914-18 годах были в СССР уничтожены…

5 149 6 21964 22.12
Kобщество, история, наука, война, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Сходите в кино, не пожалеете Вчера сходила подряд на два фильма — «Полицейский с Рублевки» и «Аквамен». Ну что, смело могу сказать, что российское хорошее кино по части юмора начинает побеждать американское…

5 94 6 14314 23.12
Kкино, рф, сша, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Без работы в ближайшие три месяца могут остаться почти 230 тысяч россиян Это следует из аналитической справки Министерства труда…

5 22 6 65541
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Главная проблема заключается в том, что если вы воруете деньги, и если денег у населения нету, то у вас ничего не может быть нормального, начиная с обычного производства и кончая медициной…

5 205 6 135785 22.12
#слушать 47:55 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование

Персона года на альтернативных ТВ и YouTube-каналах. Версия программы «Человек из Телевизора»

5 55 6 30831 22.12
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Итоги года: Путин и пустота Самое главное, что подтвердила пресс-конференция Путина, — пустота на месте национальной стратегии развития, отсутствие видения будущего…

5 354 6 471884 23.12
Kпутин, рф, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ «Ты вообще понимаешь, куда влез и какие тут бабки?!» «Ты вообще понимаешь, куда влез и какие тут бабки?!» У силовиков полный карт-бланш, никаких принципов и моральных ограничений. Обыски, подброс оружия, наркотиков, физическая расправа, обвинения в пьянках и драках — хочешь?..

5 138 6 186255 25.12
8читать ;смотреть
Kполитика, мусор, общество, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7512891
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3829370

Сегодня в эфире