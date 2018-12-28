Избирательная кампания на выборах президента Украины стартует 31 декабря
Избирательная кампания на выборах президента Украины стартует 31 декабря. Дату утвердил Центризбирком страны. Голосование назначено на 31 марта 2019 года, таким образом избирательная кампания продлится 90 дней. Согласно результатам соцопроса агентства «Рейтинг», действующего главу государства Петра Порошенко готовы поддержать на предстоящих выборах 11% из тех, кто собирается принимать участие в голосовании и определился с кандидатом. При этом Порошенко занимает третью строчку в списке наиболее популярных возможных кандидатов.
Наибольшую поддержку получила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — за нее готовы проголосовать более 20% избирателей. Вторую строчку занял шоумен Владимир Зеленский (13%).
Комментарии2
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ahotnik58 28 декабря 2018 | 01:56
Даже Валентин Наливайченко (экс глава СБУ и штатный агент ЦРУ) заявил на своей странице в Facebook, что страна стала крупнейшей в мире побирушкой.
Как рассказал Наливайченко, нынешние украинские власти одолжили только у Международного валютного фонда (МВФ) 14 миллиардов долларов. По его словам, именно из-за больших долгов в стране подняли цены и коммунальные тарифы, а также начали убыточную приватизацию украинских электростанций и продажу земли.
"А нам и нашим детям оставляют ярмо многомиллиардных долгов. Гнать надо таких "профессионалов" и псевдореформаторов!" - заключил он.
Он считает, что Украина достаточно легко получает кредиты, потому, что коллективный Запад прекрасно знает, что деньги чинуши украдут и сразу выведут на счета в западные банки, а лошки - украинцы будут еще и должны.
А вы думали за что стоял майдан, и за что его кормила с руки Нуланд?
fresh_breeze 28 декабря 2018 | 02:21
"Избирательная кампания на выборах президента Украины стартует 31 декабря"
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А 01.01.2020 вступит в строй "Северный поток 2".
Как-то символично это: с начала избирательной кампании по выборам президента Украины ровно год останется до прекращения газового транзита через эту страну. А с прекращением транзита закончится и цирк с реверсными поставками. Мда...