Россиянка задержана в аэропорту Хельсинки по запросу США
30-летняя Тэрада Мира (до 2017 года – Оксана Вовк) следовала из Санкт-Петербурга транзитом в Испанию. Об этом сообщили РИА Новости в консульском отделе при посольстве России в Финляндии. Там отметили, что в тот же день, 15 декабря, финские власти уведомили российскую сторону о случившемся. Ранее о задержании россиянки сообщила ее мать. По ее словам, сейчас дочь находится в изоляторе в Финляндии, ожидая повторного судебного заседания, которое состоится 2 января. В результате женщину либо освободят, либо до конца месяца экстрадируют в США. Консульский сотрудник посетил задержанную в тюрьме города Вантаа. Она сообщила, что в США ее обвиняют в распространении наркотиков и отмывании денег. Свою вину она отрицает.
Комментарии7
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tvitov66 28 декабря 2018 | 01:20
в США ее обвиняют в распространении наркотиков и отмывании денег - ЗНАЧИТ НАША!
tvitov66 28 декабря 2018 | 01:22
tvitov66: нужно срочно фонд организовать и переводить бабки с нашего - РОССИЙСКОГО- фонда мира
s_a_n_d_r_a 28 декабря 2018 | 01:49
tvitov66:
А как же! На то он и Фонд мира. Для "своих" не жалко мильон туда, мильон сюда...
nicolay_zubov_a 28 декабря 2018 | 02:23
И девочек наших ведут в кабинет! Совсем обложили, жить не дают!
s_a_n_d_r_a 28 декабря 2018 | 01:46
tvitov66:
Россиянка 30-летняя Тэрада Мира (до 2017 года – Оксана Вовк)...
Думала, что сменив ФИ (фамилию и имя), сможет беспрепятственно перемещаться в пространстве. Про "пальчики" и биометрическое фото забыла:)
fresh_breeze 28 декабря 2018 | 02:25
Маразм наших заклятых друзей крепчает день ото дня. Пока Москва не начнёт зеркалить этот беспредел, он не прекратится.
alex_melnikov Алексей Мельников 28 декабря 2018 | 02:29
fresh_breeze:
Отзеркалить аргентинский кокс )