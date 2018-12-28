Россиянка задержана в аэропорту Хельсинки по запросу США

30-летняя Тэрада Мира (до 2017 года – Оксана Вовк) следовала из Санкт-Петербурга транзитом в Испанию. Об этом сообщили РИА Новости в консульском отделе при посольстве России в Финляндии. Там отметили, что в тот же день, 15 декабря, финские власти уведомили российскую сторону о случившемся. Ранее о задержании россиянки сообщила ее мать. По ее словам, сейчас дочь находится в изоляторе в Финляндии, ожидая повторного судебного заседания, которое состоится 2 января. В результате женщину либо освободят, либо до конца месяца экстрадируют в США. Консульский сотрудник посетил задержанную в тюрьме города Вантаа. Она сообщила, что в США ее обвиняют в распространении наркотиков и отмывании денег. Свою вину она отрицает.