Президент Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации 282 статьи
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Речь идет о смягчении ответственности по делам за так называемые лайки и репосты в интернете. Если ранее человек не совершал подобных действий, он будет привлекаться к административной ответственности в виде штрафа до 20 тысяч рублей или обязательных работ на срок до 100 часов, или до 15 суток административного ареста. При повторном правонарушении в течение года может наступить уголовное преследование. Закон будет иметь обратную силу и распространяться на ранее возбужденные уголовные дела и вынесенные приговоры.
Комментарии3
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tanyaya 28 декабря 2018 | 01:22
Какая прелесть, до Ботокса наконец-то на пятый год доехало, что можно просто стричь бабло, не напрягаясь на ЕСПЧ.
neon999 28 декабря 2018 | 01:27
К черту и упырей и пишущих об их художествах.
koda 28 декабря 2018 | 02:28
Позорнейший указ. Будет фигурировать на процессе в Гааге