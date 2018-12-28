Президент Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации 282 статьи

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Речь идет о смягчении ответственности по делам за так называемые лайки и репосты в интернете. Если ранее человек не совершал подобных действий, он будет привлекаться к административной ответственности в виде штрафа до 20 тысяч рублей или обязательных работ на срок до 100 часов, или до 15 суток административного ареста. При повторном правонарушении в течение года может наступить уголовное преследование. Закон будет иметь обратную силу и распространяться на ранее возбужденные уголовные дела и вынесенные приговоры.