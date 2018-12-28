Компания «МСК», которая обслуживает новогодний прием президента, может быть связана с бизнесменом Евгением Пригожиным
Компания «МСК», которая в этом году обслуживает новогодний прием президента, тоже может быть связана с бизнесменом Евгением Пригожиным — как и предыдущий поставщик «Конкорд М». Это выяснила «Русская служба Би-би-си». Журналисты зашли на сайт Mail.ru и воспользовались функцией восстановления пароля для адреса, указанного в контракте «МСК» с управделами президента. В результате они выяснили, что «МСК» указала почту на домене concord-moscow.ru, принадлежащем «Конкорд М», в качестве резервной. Номер телефона, на который был зарегистрирован электронный адрес, указан в телефонных справочниках как контактный номер «Конкорд Кейтеринг». Человек, который взял трубку, подтвердил, что номер принадлежит обеим компаниям.
О том, что компания Пригожина впервые за пять лет не обслуживает кремлевский новогодний прием, накануне сообщило издание РБК. В пресс-службе группы «Конкорд» сказали, что компания не участвовала в организации приема и не связана с «МСК».
Комментарии4
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wild_division 28 декабря 2018 | 01:20
Поваренок разбушевался.
tanyaya 28 декабря 2018 | 01:26
Если вы внимательно слушаете пресс-конференции Ботокса, то давно уже должны знать, что господин товарищ кошелёк Ботокса, некто Пригожин, является штатным сотрудников ФСО, поваром и генералом в одном флаконе.
in_cat_we_trust 28 декабря 2018 | 02:00
tanyaya: и что нам в этих знаниях? Ну а если бы ботоксный окурок глумясь признал, что этот кулинар ещё и ворюга, убийца и людоед, то бы что?
alxab 28 декабря 2018 | 02:26
tanyaya:
некто Пригожин, является штатным сотрудников ФСО, поваром и генералом в одном флаконе.
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Не в одном флаконе, а в одной кастрюле...