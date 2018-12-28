Компания «МСК», которая обслуживает новогодний прием президента, может быть связана с бизнесменом Евгением Пригожиным

Компания «МСК», которая в этом году обслуживает новогодний прием президента, тоже может быть связана с бизнесменом Евгением Пригожиным — как и предыдущий поставщик «Конкорд М». Это выяснила «Русская служба Би-би-си». Журналисты зашли на сайт Mail.ru и воспользовались функцией восстановления пароля для адреса, указанного в контракте «МСК» с управделами президента. В результате они выяснили, что «МСК» указала почту на домене concord-moscow.ru, принадлежащем «Конкорд М», в качестве резервной. Номер телефона, на который был зарегистрирован электронный адрес, указан в телефонных справочниках как контактный номер «Конкорд Кейтеринг». Человек, который взял трубку, подтвердил, что номер принадлежит обеим компаниям.

О том, что компания Пригожина впервые за пять лет не обслуживает кремлевский новогодний прием, накануне сообщило издание РБК. В пресс-службе группы «Конкорд» сказали, что компания не участвовала в организации приема и не связана с «МСК».