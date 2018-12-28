Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ об экстремизме

Президент России Владимир Путин подписал закон «О внесении изменения в статью 282 Уголовного кодекса

Российской Федерации».

Закон, принятый Госдумой 19 декабря и одобренный Советом Федерации 21 декабря, в четверг опубликован на официальном

интернет-портале правовой информации.

Закон, инициированный президентом РФ, предусматривает декриминализацию совершЈнного впервые преступления,

предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ.

Ранее эта часть статьи предусматривала наказание от штрафа в размере 300 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы за «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по

признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе,

совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

Новый закон предусматривает отказ от привлечения к уголовной ответственности за такие деяния, совершенные однократно и не

представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства.

Уголовно наказуемыми будут признаваться только те деяния, которые совершены лицом после его привлечения к

административной ответственности за аналогичные деяния в течение одного года. Это касается, в том числе, и ответственности за

репосты.