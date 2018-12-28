Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ об экстремизме
Президент России Владимир Путин подписал закон «О внесении изменения в статью 282 Уголовного кодекса
Российской Федерации».
Закон, принятый Госдумой 19 декабря и одобренный Советом Федерации 21 декабря, в четверг опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации.
Закон, инициированный президентом РФ, предусматривает декриминализацию совершЈнного впервые преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ.
Ранее эта часть статьи предусматривала наказание от штрафа в размере 300 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы за «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе,
совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».
Новый закон предусматривает отказ от привлечения к уголовной ответственности за такие деяния, совершенные однократно и не
представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства.
Уголовно наказуемыми будут признаваться только те деяния, которые совершены лицом после его привлечения к
административной ответственности за аналогичные деяния в течение одного года. Это касается, в том числе, и ответственности за
репосты.
Комментарии4
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danko1 28 декабря 2018 | 00:23
Такой добренький дедушка, хвост по частям, видно, с детства кошкам рубил. Вместо того, чтобы антиконституционную статью совсем отменить.
И сейчас еще в роли деда Мороза выступает, исполняя для пиара желания 5 тяжелобольных детей под телекамеры, когда 15 тысяч ежегодно убивает из-за отсутствия денег на лечение и операции, тратя на роскошь для себя сотни миллиардов.
wild_division 28 декабря 2018 | 00:23
А че Жириновского уже больше не посадят?
Жаль.....
com30 28 декабря 2018 | 00:47
// за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды//
Это что, легализация российского нацизма?
Или постелили соломку под кремлевских соловьино-киселевских пропагандонов, только тем и занимающихся, что возбуждающих национальную нетерпимость и вражду?
litmaral 28 декабря 2018 | 00:53
ну , это правильно, хотя недостаточно