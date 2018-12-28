Центр Москвы с сегодняшнего дня будет частично перекрыт для автомобилистов

Ограничения связаны с проведением фестиваля «Путешествие в Рождество». На какие улицы нельзя будет попасть на машине:

Тверская от Пушкинской площади до Охотного ряда сегодня едет только по одной полосе, такая же ситуация на Моховой. Уже завтра обе улицы перекроют окончательно – об этом говорится в твиттере Московского транспорта. Ограничения в связи с фестивалем «Путешествие в Рождество» сохранятся вплоть до вечера 3 января. На этот же период пешеходными станет ряд переулков, примыкающих к Тверской, а также Большая Дмитровка. С воскресенья к ним присоединятся улицы Варварка, Ильинка, Большой и Малый Черкасский переулки. С 31декабря до конца 2 января проезд для автомобилей будет закрыт на Петровке и Неглинной.

Попасть в центр столицы на машине в новогодние праздники будет непросто, хотя парковку вплоть до 8 января пообещали сделать бесплатной.

В первые часы Нового года из-за праздничного фейерверка полностью перекроют движение автомобилей по Большому Москворецкому мосту и участку Москворецкой набережной.