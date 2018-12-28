Заседание Священного синода РПЦ, первого после объединительного собора на Украине, пройдет сегодня в Москве

Заседание Священного синода Русской православной церкви, первого после объединительного собора на Украине, пройдет сегодня в Москве.

Повестка дня заседания синода пока неизвестна, но с высокой долей вероятности можно предположить, что в центре внимания будет ситуация на Украине.

Ранее патриарх Кирилл призывал поместные Церкви не признавать итоги Объединительного собора в Киеве

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