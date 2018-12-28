Заседание Священного синода РПЦ, первого после объединительного собора на Украине, пройдет сегодня в Москве
Заседание Священного синода Русской православной церкви, первого после объединительного собора на Украине, пройдет сегодня в Москве.
Повестка дня заседания синода пока неизвестна, но с высокой долей вероятности можно предположить, что в центре внимания будет ситуация на Украине.
Ранее патриарх Кирилл призывал поместные Церкви не признавать итоги Объединительного собора в Киеве
По словам главы РПЦ, позиция Константинополя является вызовом всему мировому православию.
Комментарии5
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danko_wudra 28 декабря 2018 | 00:11
Вот это правильно!
kottigr1 28 декабря 2018 | 00:13
danko_wudra: У секты Сталина шабаш ? Генштаб идеолгически-духовного фронта козни думать будет.. ?
consultant13 28 декабря 2018 | 00:15
danko_wudra: ЧСто правильно, вудра?
Правильно что РПЦ с Украины погнали?
не буду спорить.
Зря агент Михайлов бушует, уже поздно.
скоро и он может в сортире упасть и головой об унитаз грохнуться как предыдущий патриарх.
Недосмотрел.
stopkran1969 28 декабря 2018 | 00:38
Нового истукана выберут или решат снять погоны? Что в Бога поверят - не верю
pstrak444 28 декабря 2018 | 00:50
Гундяю довели инструкции на коллегии минобороньі, вот он и собрал свою свору, чтобьі колебаться в унисон кремлиновскому курсу. Доводит попам до ведома ценньіе указания повелителя.