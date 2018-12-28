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00:03, 28 декабря 2018

Компания «МСК», которая в  этом году обслуживает новогодний прием президента России, связана с бизнесменом Пригожиным

Компания «МСК», которая в  этом году обслуживает новогодний прием президента России, связана с бизнесменом Евгением Пригожиным. Так же, как и предыдущий поставщик «Конкорд М». Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си». Журналисты зашли на сайт Mail.ru и воспользовались функцией восстановления пароля для адреса, указанного в контракте «МСК» с управлением делами президента. В результате они выяснили, что «МСК» указала на домене почту concord-moscow.ru. Она принадлежит «Конкорд М» в качестве резервной.
Номер телефона, на который был зарегистрирован электронный адрес, указан в телефонных справочниках как контактный номер «Конкорд Кейтеринг». Взявший трубку человек подтвердил журналистам, что это номер принадлежит обеим компаниям. Ранее сообщалось, что компания Пригожина «Конкорд М» впервые за пять лет не обслуживает кремлевский новогодний прием.

Комментарии

4

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danko_wudra 28 декабря 2018 | 00:13

А где бабка данко1 спец в пригожиных?

consultant13 28 декабря 2018 | 00:18

danko_wudra: Все верно и правильно.
Чужие там не ходят.

danko1 28 декабря 2018 | 00:28

consultant13: Враньё Путина о воре Пригожина, мелком бизнесмене по его словам, который не его повар, решили закамуфлировать новым враньём.
Как же эта мразь кремлевская россиян презирает, что не только их грабит со своими подельниками, но и нагло врет постоянно, хотя уже посмешищем за враньё своё стал.

kuchumka 28 декабря 2018 | 00:13

Лысый, еврей, уголовник, это есть портрет нынешних друзей Путина.

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