Компания «МСК», которая в  этом году обслуживает новогодний прием президента России, связана с бизнесменом Пригожиным

Компания «МСК», которая в этом году обслуживает новогодний прием президента России, связана с бизнесменом Евгением Пригожиным. Так же, как и предыдущий поставщик «Конкорд М». Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си». Журналисты зашли на сайт Mail.ru и воспользовались функцией восстановления пароля для адреса, указанного в контракте «МСК» с управлением делами президента. В результате они выяснили, что «МСК» указала на домене почту concord-moscow.ru. Она принадлежит «Конкорд М» в качестве резервной.

Номер телефона, на который был зарегистрирован электронный адрес, указан в телефонных справочниках как контактный номер «Конкорд Кейтеринг». Взявший трубку человек подтвердил журналистам, что это номер принадлежит обеим компаниям. Ранее сообщалось, что компания Пригожина «Конкорд М» впервые за пять лет не обслуживает кремлевский новогодний прием.