В наступающем году экономика России будет расти. Такой прогноз дал министр финансов Антон Силуанов
В наступающем году экономика России будет расти. Такой прогноз дал министр финансов Антон Силуанов.
Силуанов добавил, что не видит рисков, которые могли бы повлиять на отклонение от прогноза.
Комментарии25
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kottigr1 28 декабря 2018 | 00:10
У Антона Силуанова в следующем году всё будет хорошо ! .. Как мы все этому рады !
pmasel 28 декабря 2018 | 00:12
kottigr1: Главное правильно посчитать! А с новым главой Росстата это как два пальца об асфальт! )))
wild_division 28 декабря 2018 | 00:15
kottigr1: Рожу евошнюю посмотри....чистый неприкаянный даун. ЙОРИК..посимпатичнее был
kottigr1 28 декабря 2018 | 00:19
wild_division: Вы ещё рожу президента России не видели не вооруженным взглядом.. Говорят, что его даже Левша один раз подковал по ошибке..
wild_division 28 декабря 2018 | 00:29
kottigr1: Шо то у меня закралось в мозгу, шо у Сечина, Золотова и Путина один гример на троих....или одна мать.
alxab 28 декабря 2018 | 00:40
wild_division:
Шо то у меня закралось в мозгу, шо у Сечина, Золотова и Путина один гример на троих....или одна мать.
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А вот не надо завидовать! Красота лица - она от Бога.
wild_division 28 декабря 2018 | 00:44
alxab: Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа!
Все молчу, молчу..
kottigr1 28 декабря 2018 | 00:41
wild_division: Просто у них тот же фотограф, который делает портреты для стендов "Их разыскивает милиция"..
kreamssdick 28 декабря 2018 | 00:24
kottigr1: Но варежки шить надо научиться на всякий случай.
kottigr1 28 декабря 2018 | 00:28
kreamssdick: Это верно.. В суровых краях заснеженного Магадана без варежек никуда..
stopkran1969 28 декабря 2018 | 00:47
kottigr1: экономика... Это лысина или другая часть тела антошки?
kottigr1 28 декабря 2018 | 00:53
stopkran1969: Зря Антону не верят.. Самый большой рост экономики происходит именно при гиперинфляции..
uhovostro 28 декабря 2018 | 00:12
расти будет не только экономика России, но и зарплаты, и пенсии, и социальные выплаты, и уровень жизни россиян, а налоги будут снижаться, и цены будут ниже, и всякие выплаты тоже будут снижаться и все россияне будут счастливы и довольны и всё будет хорошо и прекрасно...
pilpelzaken 28 декабря 2018 | 00:47
uhovostro:
Где вы так хорошо научились стенографировать с зомбоящика?
uhovostro 28 декабря 2018 | 00:50
pilpelzaken: Жизненный опыт ещё со времён СССРа...
petrovich_spb 28 декабря 2018 | 00:20
Если в смысле экономика, как опухоль, то точно будет расти.
trans 28 декабря 2018 | 00:21
Каждый год от старика Кабаева это слышим.
kondrat_vlad 28 декабря 2018 | 00:21
Антуан, хотелось бы отметить несколько вещей
В будущем году будут идти дожди и снег. А вот "гебешное иго" не закончится, поэтому и экономика не будет расти. Никто в здравом уме не будет инвестировать под гебнюка-фюрера. Дети будут гибнуть за газ в Сирии и Украине, народ беднеть и 50% школ будут иметь "параши" на улице как на зоне, лекартсв не будет и люди будут гибнуть. Умные и талантливые дети будут уезжать за рубеж, а путинские холуи-детки будут с 10 лет руководить банками и госпредприятиями и уже к 16 годам будут в списке Форбса.
eremenko_evgeny 28 декабря 2018 | 00:21
Экономика вообще то растет во всех странах, кроме совсем уж конченных. Весь вопрос как она будет расти.
kottigr1 28 декабря 2018 | 00:24
eremenko_evgeny: Уверенный отрицательный рост в РФ ещё никто не отменял..
mikhail_spb_ 28 декабря 2018 | 00:25
Росэкономика будет расти.
Но рост будет отрицательный.
gostrax 28 декабря 2018 | 00:31
Вектор,укажите вектор!
mariner 28 декабря 2018 | 00:32
Какой весёлый дядя. У него только "хорошие" новости для своего начальства.
А рост будет (если будет) в штуках или в долларах - в нефтедолларах?
neon999 28 декабря 2018 | 00:50
Упырям положено врать по должности, с них нечего взять - только кол в брюхо поможет.
А журналистам не стыдно такими байками конопатить людям мозги ?
pilpelzaken 28 декабря 2018 | 00:54
В преддверии Года Свиньи министр свинансов прохрюкал о чем-то о своем...