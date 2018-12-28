Z Архив новостей новости
5 25 6 458
00:02, 28 декабря 2018

В наступающем году экономика России будет расти. Такой прогноз дал министр финансов Антон Силуанов

В наступающем году экономика России будет расти. Такой прогноз дал министр финансов Антон Силуанов.

Силуанов добавил, что не видит рисков, которые могли бы повлиять на отклонение от прогноза.

Комментарии

25

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

kottigr1 28 декабря 2018 | 00:10

У Антона Силуанова в следующем году всё будет хорошо ! .. Как мы все этому рады !

pmasel 28 декабря 2018 | 00:12

kottigr1: Главное правильно посчитать! А с новым главой Росстата это как два пальца об асфальт! )))

wild_division 28 декабря 2018 | 00:15

kottigr1: Рожу евошнюю посмотри....чистый неприкаянный даун. ЙОРИК..посимпатичнее был

kottigr1 28 декабря 2018 | 00:19

wild_division: Вы ещё рожу президента России не видели не вооруженным взглядом.. Говорят, что его даже Левша один раз подковал по ошибке..

wild_division 28 декабря 2018 | 00:29

kottigr1: Шо то у меня закралось в мозгу, шо у Сечина, Золотова и Путина один гример на троих....или одна мать.

alxab 28 декабря 2018 | 00:40

wild_division:
Шо то у меня закралось в мозгу, шо у Сечина, Золотова и Путина один гример на троих....или одна мать.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

А вот не надо завидовать! Красота лица - она от Бога.

wild_division 28 декабря 2018 | 00:44

alxab: Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа!
Все молчу, молчу..

kottigr1 28 декабря 2018 | 00:41

wild_division: Просто у них тот же фотограф, который делает портреты для стендов "Их разыскивает милиция"..

kreamssdick 28 декабря 2018 | 00:24

kottigr1: Но варежки шить надо научиться на всякий случай.

kottigr1 28 декабря 2018 | 00:28

kreamssdick: Это верно.. В суровых краях заснеженного Магадана без варежек никуда..

stopkran1969 28 декабря 2018 | 00:47

kottigr1: экономика... Это лысина или другая часть тела антошки?

kottigr1 28 декабря 2018 | 00:53

stopkran1969: Зря Антону не верят.. Самый большой рост экономики происходит именно при гиперинфляции..

uhovostro 28 декабря 2018 | 00:12

расти будет не только экономика России, но и зарплаты, и пенсии, и социальные выплаты, и уровень жизни россиян, а налоги будут снижаться, и цены будут ниже, и всякие выплаты тоже будут снижаться и все россияне будут счастливы и довольны и всё будет хорошо и прекрасно...

pilpelzaken 28 декабря 2018 | 00:47

uhovostro:
Где вы так хорошо научились стенографировать с зомбоящика?

uhovostro 28 декабря 2018 | 00:50

pilpelzaken: Жизненный опыт ещё со времён СССРа...

petrovich_spb 28 декабря 2018 | 00:20

Если в смысле экономика, как опухоль, то точно будет расти.

trans 28 декабря 2018 | 00:21

Каждый год от старика Кабаева это слышим.

kondrat_vlad 28 декабря 2018 | 00:21

Антуан, хотелось бы отметить несколько вещей

В будущем году будут идти дожди и снег. А вот "гебешное иго" не закончится, поэтому и экономика не будет расти. Никто в здравом уме не будет инвестировать под гебнюка-фюрера. Дети будут гибнуть за газ в Сирии и Украине, народ беднеть и 50% школ будут иметь "параши" на улице как на зоне, лекартсв не будет и люди будут гибнуть. Умные и талантливые дети будут уезжать за рубеж, а путинские холуи-детки будут с 10 лет руководить банками и госпредприятиями и уже к 16 годам будут в списке Форбса.


eremenko_evgeny 28 декабря 2018 | 00:21

Экономика вообще то растет во всех странах, кроме совсем уж конченных. Весь вопрос как она будет расти.

kottigr1 28 декабря 2018 | 00:24

eremenko_evgeny: Уверенный отрицательный рост в РФ ещё никто не отменял..

mikhail_spb_ 28 декабря 2018 | 00:25


Росэкономика будет расти.
Но рост будет отрицательный.

gostrax 28 декабря 2018 | 00:31

Вектор,укажите вектор!

mariner 28 декабря 2018 | 00:32

Какой весёлый дядя. У него только "хорошие" новости для своего начальства.
А рост будет (если будет) в штуках или в долларах - в нефтедолларах?

neon999 28 декабря 2018 | 00:50

Упырям положено врать по должности, с них нечего взять - только кол в брюхо поможет.
А журналистам не стыдно такими байками конопатить людям мозги ?

pilpelzaken 28 декабря 2018 | 00:54

В преддверии Года Свиньи министр свинансов прохрюкал о чем-то о своем...

Самое обсуждаемое

Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

А будет ли Россия вмешиваться в израильские выборы? Кремль хочет от Израиля максимальной лояльности. Израиль – чуть ли не последняя в Западном мире страна, которая все еще не присоединилась ни к каким антироссийским санкциям…

5 279 6 21569 25.12
Kизраиль, выборы, политика, рф, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередной позор Европы Западная партийная дисциплина становится самостоятельной угрозой миру, и уничтожение важнейшего договора по контролю над вооружениями будет на совести не только Вашингтона, но и его союзников – это теперь должны знать все европейцы…

5 115 6 10449 23.12
Kевропа, сша, рф, политика, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Лев Троцкий. Первая холодная война Лев Троцкий. Первая холодная война В ситуации новой холодной войны, острейшего противостояния с Западом, возникает вопрос: это все было предопределено?

5 84 6 8559 24.12
8читать ;смотреть
Kполитика, история, образование, мнения
Блоги

Алексей Наседкин врач, блогер

Москвичи горячо поздравили Сталина с днём рождения Ровно 139 лет назад, 21 декабря 1879 года, на свет появился Сталин. Сегодня, судя по опросам, большинство россиян ставит его на первое место в рейтинге выдающихся исторических личностей…

5 359 6 36991 21.12
Kпраздники, общество, сталин, день рождения, события
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер (по скайпу)

Порошенко нужны такие ситуации. И поэтому я и заявлял впоследствии, что я уверен, что он будет делать еще некоторые телодвижения, подставляя, конечно, не своих детей, а чьих-то детей…

5 111 6 12098 21.12
#слушать 41:37 8читать ;смотреть $скачать 9.5 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Россия расширила санкции в отношении Украины Дополнительные санкции введены против более чем 200 лиц и организаций. Полный список…

5 88 6 9438 25.12
Kполитика, санкции, украина, общество, события
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Россияне должны вернуться домой! В начале декабря этого года в украинской тюрьме погиб гражданин России Валерий Иванов. Ветеран войны в Чечне, Иванов поехал добровольцем на Донбасс, где был взят в плен украинскими военными…

5 101 6 11276 26.12
Kполитика, общество, события
Блоги

Патриарх Кирилл: «Существует заказ в отношении разрушения Православной Церкви на Украине» Стенограмма выступления Патриарха на заседании Высшего Церковного совета…

5 171 6 20160 26.12
Kполитика, общество, религия, рф, украина, события
Блоги

МИД РФ: Киев не скрывает своих агрессивных намерений Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям…

5 221 6 26397 24.12
Kукраина, рф, политика, мид, события
Блоги

The Bell деловой проект Елизаветы Осетинской

Предрождественский обвал в США, спутниковый интернет в обход ФСБ и как продолжать работать, когда уже невозможно Американский рынок ушел на рождественские каникулы с падением на 15% с начала декабря. Сегодня очередной обвал спровоцировал министр финансов Стивен Мнучин, попытавшийся успокоить рынок…

5 54 6 6572 24.12
Kобщество, экономика, трамп, сша, события
Блоги

Эхо-кино

Клип Басты и Пелагеи «Под палящим огнём» — заглавная песня саундтрека фильма «Т-34» Эффектный, зрелищный, захватывающий и увлекательный фильм «Т34» с сегодняшнего дня можно посмотреть в формате IMAX…

5 51 6 6209 18:20
Kкино, песни, музыка, война, патриотизм, события
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Я украинцев люблю. Украинцы — это такие же русские, как и мы, просто оказались в условиях оккупации…

5 110 6 13556 26.12
#слушать 36:21 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kобщество, украина, политика, рф, видео, сетевизор, передачи
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Российская сторона предупреждала Грубое вмешательство британского правительство в деятельность российских СМИ не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа…

5 203 6 25462 21.12
Kсми, политика, великобритания, рф, мнения
Блоги

В «Матросской тишине» цензурировали письмо, которое написал украинский военный моряк Андрей Эйдер В тексте зачеркнули слова «Слава Украине»...

5 132 6 16650 25.12
Kукраина, рф, политика, общество, события
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Оболганная война, еще раз к 100-летию окончания Первой мировой Память о войне у нас либо стерта, либо сфальсифицирована. Захоронения русских воинов, погибших в 1914-18 годах были в СССР уничтожены…

5 149 6 21939 22.12
Kобщество, история, наука, война, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Сходите в кино, не пожалеете Вчера сходила подряд на два фильма — «Полицейский с Рублевки» и «Аквамен». Ну что, смело могу сказать, что российское хорошее кино по части юмора начинает побеждать американское…

5 94 6 14305 23.12
Kкино, рф, сша, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Без работы в ближайшие три месяца могут остаться почти 230 тысяч россиян Это следует из аналитической справки Министерства труда…

5 24 6 64974
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Главная проблема заключается в том, что если вы воруете деньги, и если денег у населения нету, то у вас ничего не может быть нормального, начиная с обычного производства и кончая медициной…

5 206 6 135546 22.12
#слушать 47:55 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование

Персона года на альтернативных ТВ и YouTube-каналах. Версия программы «Человек из Телевизора»

5 58 6 30751 22.12
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Итоги года: Путин и пустота Самое главное, что подтвердила пресс-конференция Путина, — пустота на месте национальной стратегии развития, отсутствие видения будущего…

5 355 6 471722 23.12
Kпутин, рф, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ «Ты вообще понимаешь, куда влез и какие тут бабки?!» «Ты вообще понимаешь, куда влез и какие тут бабки?!» У силовиков полный карт-бланш, никаких принципов и моральных ограничений. Обыски, подброс оружия, наркотиков, физическая расправа, обвинения в пьянках и драках — хочешь?..

5 138 6 185251 25.12
8читать ;смотреть
Kполитика, мусор, общество, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7512842
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3829116

Сегодня в эфире