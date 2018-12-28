Цена нефти марки Brent упала уже более чем на 5% после роста на 9% в ночь на четверг, -свидетельствуют данные торгов
Баррель стоит сейчас чуть меньше 53 с половиной долларов. При этом. В ходе торгов цена падала ниже отметки в 53 доллара за баррель.
Цена легкой нефти на торгах в Нью-Йорке снизилась более, чем на 4%, баррель стоит чуть меньше 45 долларов.
Курс рубля на бирже усилил падение. Доллар сейчас стоит почти 70 рублей, а евро – 79,54.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kottigr1 28 декабря 2018 | 00:15
Странно, что по сию пору цены на нефть не увеличены решением Басманого суда.. Хотят дать врагу фору ?
consultant13 28 декабря 2018 | 00:22
kottigr1: вы ошибаетесь, они увеличены, но это решения действует только в России.
Поэтому и цены на бензин растут.
А в остальном мире решения Басманного суда не признают.
Даже и Московского городского суда тоже.
palm_coast 28 декабря 2018 | 00:31
consultant13:
Как это не работает? Слышал бы вас Сенцов или другие узники из Украины. Даже ваш Янукович уже зауважал Басманный суд.
wild_division 28 декабря 2018 | 00:36
kottigr1: Лишь бы прогноз Антошки Силуянова на следующий год эти цены на баррель не подвели.Вот будет умора когда Антоша будет кричать:-Ну не шмогла я , не шмогла.)))
kottigr1 28 декабря 2018 | 00:45
wild_division: Если цены на баррель упадут, то российская экономика рухнет под тяжестью тех рублей которые станут давать за доллар.. Так по крайней мере всем Путин рассказал, а Силуанов именно это и обещает.
wild_division 28 декабря 2018 | 00:49
kottigr1: Видимо хотят догнать Венесуэлу по тяжести ихнева боливара. Готовим тележки, господа.Урожайный год намечается.
palm_coast 28 декабря 2018 | 00:28
Да пусть хоть даром качают., мне то что., какая польза от той цены.
mikhail_spb_ 28 декабря 2018 | 00:29
Вот чёрт!
А многие хотели прикупить вражеской валюты для поездки на НГ за границу.
И тут как на зло курс рубля сильно пошёл вниз.
pstrak444 28 декабря 2018 | 00:47
Их в лютьіе морозьі греет мьісль, что в Украине кремлиньі ведут войну, а дома на Каширском шоссе пока никто не трогает.