Цена нефти марки Brent упала уже более чем на 5% после роста на 9% в ночь на четверг, -свидетельствуют данные торгов

Баррель стоит сейчас чуть меньше 53 с половиной долларов. При этом. В ходе торгов цена падала ниже отметки в 53 доллара за баррель.

Цена легкой нефти на торгах в Нью-Йорке снизилась более, чем на 4%, баррель стоит чуть меньше 45 долларов.

Курс рубля на бирже усилил падение. Доллар сейчас стоит почти 70 рублей, а евро – 79,54.